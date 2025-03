6 x 1 volta à pauta e Jundiaí terá audiência sobre proposta

Já Parra Parra defende a proposta e diz que hoje a carga de 44 horas semanais é flexível e cada empresa cria sua jornada, sendo que há lugares que praticam 6x1 mas outros souberam dividir melhor estas horas e conseguem oferecer mais tempo de descanso aos funcionários. “A PEC não vai tornar rígido o horário de trabalho das empresas, já existem múltiplas jornadas hoje e a proposta abre a possibilidade de 4x3, como existe em outros países”, diz.

Segundo o vereador do Psol, as empresas serão ouvidas e nos casos em que forem necessárias medidas do Governo, isso será feito. “O pequeno empreendedor, as empresas menores, comércios, precisam ser ouvidos e ter apoio. Haverá um estudo de impacto, claro, e se for preciso, haverá proteção”, diz, se referindo aos cuidados para que os menores negócios não sejam onerados com as mudanças, já que a PEC prevê redução de jornada de trabalho mas não de salários.

Ainda de acordo com ele, o tempo maior de folga para os trabalhadores é positivo para toda a sociedade, já que no último ano houve alto número de afastamentos das atividades laborais por necessidades médicas, em especial a exaustão física e mental. “As horas livres irão servir para cuidar da saúde de forma geral, além de ser tempo de qualidade com a família e de investir em estudo”.