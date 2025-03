Manutenção de bocas de lobo e hidrojateamento é intensificada

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), segue firme no compromisso de manter a cidade limpa e segura para a população.

Desde o início do ano, as equipes de Zeladoria e Conservação realizaram a limpeza de 1.848 bocas de lobo, sendo 770 limpezas por hidrojateamento, um trabalho essencial para evitar alagamentos e garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana.

Prevenção contra enchentes e preservação ambiental

A limpeza regular das bocas de lobo é fundamental para evitar o acúmulo de resíduos que podem obstruir a passagem da água da chuva, provocando enchentes e transtornos aos moradores.