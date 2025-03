Espetáculo ‘A Série B’, no Teatro Polytheama, é cancelado

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) informa que, a pedido da produção, o espetáculo de comédia stand up “A Série B”, com Dihh Lopes e Marcio Donato, marcado para o dia 5 de abril (sábado), no Teatro Polytheama, não será mais realizado.

A UGC informa ainda que para os espectadores que adquiriram ingressos pela internet, por meio da plataforma Sympla, o cancelamento do ingresso e valor pago serão estornados automaticamente na conta do comprador.

Já para as compras realizadas na bilheteria física, a UGC informa que todas foram realizadas também diretamente na plataforma Sympla e também terão cancelamento e estorno automáticos.