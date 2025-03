CEI vai investigar calamidade financeira em Campo Limpo

“Até o momento a Câmara recebeu uma documentação que não esclareceu tudo que perguntamos. Houve reunião com equipe da Secretaria de Finanças e as dúvidas continuaram”, conta, ressaltando que ele mesmo estranhou o Decreto de Calamidade Financeira feito no dia 9 de janeiro, dois dias após o Secretário de Finanças ser nomeado, o que Bizetto avalia como um período curto para avaliar as contas municipais.

O vereador destaca ainda que o Decreto de Calamidade Financeira implica em algumas restrições, como a contratação apenas para reposição de funcionários, mas que o prefeito tem contratado para cargos que estavam ‘vazios’, ou seja, não havia ninguém ocupando a função anteriormente. Estas contratações estariam aumentando os gastos com a folha de pagamentos. Outros pontos apontados por Bizetto são reformas no Gabinete do Prefeito e outros espaços públicos, além de licitações fracionadas.

“Queremos que apareça a verdade. Ele tem que provar que a cidade está com problemas”, cobrou Bizetto, lembrando que a primeira reunião da CEI será na segunda-feira (24) e os trabalhos têm um prazo de 60 dias para serem feitos, podendo ser prorrogados por mais 30 dias.