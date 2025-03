Garoto foge de casa e deixa pais desesperados em Jundiaí

Um adolescente de 13 anos, que segundo o pai, está se rebelando por não conseguir que os pais comprem para ele roupas de marca e telefone celulares de última geração, desapareceu de casa, na Vila Nambi, em Jundiaí, na noite desta terça-feira (18). O pai é eletricista estava trabalhando, quando o seu filho Rafael Soares Fernandes sumiu, depois de quebrar uma porta dentro de casa e bater no irmão mais novo.

O pai, Rodrigo Ferreira Fernandes, contou ao Jornal de Jundiaí, que estava trabalhando, quando sua esposa o chamou. "Ele estuda na esquina de casa e, ao final das aulas, foi embora. Em casa, ele então arrumou encrenca com a mãe dele e começou a dar socos na porta, conseguindo arrancar a porta de um cômodo, que é daquelas sanfonadas. E ainda bateu no irmão dele mais novo", disse Rodrigo. "Nessa hora eu estava no Jardim Tamoio, fazendo um servido de instalação de um portão, e precisei ir até em casa. Lá eu disse ao meu filho onde eu estava, e exigi que ele fosse para lá. Depois de resmungar, ele foi e ficou comigo das 17h30 até as 19h30 e quis ir embora. Eu disse: 'não, você só vai embora a hora que eu for'".

Ocorre que o garoto aproveitou de distração do pai, enquanto ele guardava as ferramentas de trabalho, para ir embora sozinho. "Quando eu cheguei em casa minha esposa disse que ele não tinha ido embora. Soubemos que ele encontrou com dois colegas no meio do caminho, aos quais disse que estava indo embora para São Paulo".