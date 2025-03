Ciclistas de Jundiaí conquistam pódios no Circuito Paulista

A equipe de ciclismo do Time Jundiaí conquistou oito pódios na 2ª etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike, em Leme-SP, no último fim de semana. O evento, considerado o mais competitivo do interior paulista, contou com mais de 500 atletas, em em uma competição acirrada que exigiu o máximo de técnica, resistência e velocidade dos ciclistas ao longo dos desafiadores 60 quilômetros de trilhas.

A equipe jundiaiense se destacou com os atletas:

P2 Felipe Liston - categoria juvenil

P3 Pietro Ferreira Santos - juvenil

P4 Vitor Rafael - Junior

P4 Lucas Savieto - Master A1

P4 Daniela Oliveira - Elite Feminina

P4 Giovana de Vellis - Feminina Pro

P5 Pietro Mielle - Junior

P5 Hector Pereira - Sub-25