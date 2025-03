Comerciante assiste ladrão invadindo sua loja e chama a PM

Policiais militares prenderam um homem por furto qualificado, na madrugada desta quarta-feira (19), no bairro Ponte São João, em Jundiaí, após ele invadir um estabelecimento comercial na rua Carlos Gomes. Nos fundos da loja mora o proprietário, que viu pelas câmeras de monitoramento o ladrão invadindo o local. Ele chamou a PM e o homem foi preso.

A PM foi acionada para atender ocorrência de furto em andamento em estabelecimento comercial, e enviou ao local os soldados Mayko Aguiar e M.Ribeiro.

Eles foram recepcionados pelo proprietário da loja, que informou ter visto o ladrão entrar no estabelecimento. Foi solicitado apoio de outras equipes e uma varredura foi realizada no imóvel, sendo localizado um homem enquanto ele já descia o muro para a rua, durante sua tentativa de fuga - ele já estava com os produtos furtados, sendo serra, alicate e fios de cobre e de aço.