Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos resultou em um capotamento embaixo do Viaduto dos Emancipadores, na avenida Ipiranga, em Várzea Paulista. Apenas uma vítima ficou com ferimentos leves e recebeu atendimento no local. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, onde passa bem.

O resgate foi realizado pelas equipes do GBCV e SAU que rapidamente prestaram os primeiros socorros e garantiram a segurança da ocorrência.