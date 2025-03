Quatro bandidos fogem de presídio e um deles é preso em Jundiaí

Um criminoso foragido da penitenciária de Itapetininga - em fuga registrada no último dia 12 -, foi capturado nesta segunda-feira (17), em Jundiaí. Na ocasião, quatro detentos se aproveitaram do benefício do regime semiaberto, para fugir enquanto faziam atividades fora do presídio.

Os GMs de Apoio Tático Pierre, F. Santos, Maurício, Fábio Augusto, Paulo Henrique e Franciane faziam patrulhamento pelo bairro Santa Gertrudes, quando receberam informações de que um dos detentos que fugiram da cadeia há cinco dias, estaria escondido pelo bairro.

Em determinado momento da patrulha, os agentes se depararam com um homem em atitude suspeita e efetuaram a abordagem. Os dados pessoais informados por ele não condiziam com suas características físicas e a desconfiança aumentou ainda mais.