Prefeitura de Jundiaí discute melhorias para a região central

A Prefeitura de Jundiaí promoveu uma reunião com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) para debater ações voltadas ao desenvolvimento da região central, com foco em segurança, empreendedorismo e organização do espaço urbano. Um dos principais temas discutidos foi o reforço da segurança na área central.

O gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser, destacou a importância do encontro para o fortalecimento do comércio e a valorização da região. “A área central tem um papel estratégico para a economia de Jundiaí. Discutir soluções em conjunto com a CDL é essencial para garantir um ambiente mais organizado, seguro e atrativo para consumidores e empreendedores.”

Participaram da reunião Edson Maltoni, presidente da CDL; Luciana Fioranti, gerente do Sincomercio; Aleandra Acencio, gerente da CDL; Humberto Cereser, gestor da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; e Mark Willian, assessor especial da prefeitura.