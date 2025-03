Polícia investiga sobre caderno do 'tribunal do crime' na região

A Polícia Civil vai investigar sobre um caderno encontrado durante uma grande apreensão de drogas em Cabreúva, com anotações do 'tribunal do crime'. Segundo apurou a reportagem, são anotações com nomes e possíveis sentenças ou datas para julgamentos. A localização do caderno aconteceu na semana passada.

Guardas Municipais faziam patrulhamento nas proximidades da escola Eugênia Ferrarezi Nunes, pelo bairro Vilarejo, quando foram informados por populares de que um criminoso (foi fornecido o apelido dele) estaria, naquele momento, levando drogas para abastecimento do tráfico na rua Turmalina, em uma construção abandonada.

Os agentes se deslocaram até o local e avistaram um suspeito com as mesmas características apontadas, saindo do referido imóvel, que dispensou uma sacola ao perceber a presença da viatura e saiu correndo.