Inscrições abertas para oficina sobre Infâncias no Cinema

A Unidade de Gestão de Cultura (UGC) está com inscrições abertas para os interessados na oficina gratuita “Infâncias no Cinema”. Mediada por Cássio Starling, a oficina integra a programação dos “Pontos MIS” de exibições e formação sobre cinema e será realizada neste sábado (22), a partir das 14h, na Sala São Paulo-Minas de cinema do Espaço Expressa.

Os interessados nas 30 vagas disponíveis devem se inscrever gratuitamente por meio de formulário on-line e aguardar confirmação da UGC. A classificação etária é para maiores de 14 anos e a duração estimada do encontro é de três horas.

A presença de crianças nos filmes é uma constante que surgiu muito cedo, em “L’Arroseur Arrosé” (“O Regador Regado”, de 1895), considerado o primeiro filme de ficção. Mais de 120 anos depois, as crianças continuam a ser protagonistas em filmes como “Avatar: – O Caminho da Água” e “Marte Um”. “Infâncias no Cinema” convida a um passeio no tempo e na geografia para conhecer os diferentes modos de viver a infância mostrados nos filmes. E a descobrir um pouco como as crianças enfrentam riscos e limitações, assim como os adultos, mas com maior fragilidade.