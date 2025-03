Fim do verão: semana termina com temperaturas extremas em Jundiaí

Nesta semana, Jundiaí terá dias frios e quentes, com mudanças que vão acontecer em um intervalo de algumas horas. Portanto, é importante que a população se atente, carregue um casaco, mas também não use roupas muito pesadas ao sair de casa. Sobre chuva, há possibilidade entre hoje (17) e quarta-feira (19) e o término da semana deve ter tempo firme, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Hoje, as temperaturas em Jundiaí ficam entre 18°C e 25°C e pode chover à tarde e à noite. Já amanhã, os termômetros deve variar entre 17°C e 29°C e pode chover o dia todo. Na quarta-feira, a possibilidade de chuva diminui e as temperaturas oscilam entre 16°C e 29°C. Na quinta-feira (20), dia em que o outono começa no Hemisfério Sul neste ano, a mínima vai baixar mais, para 14°C, enquanto a máxima ficará em 27°C e não deve chover. Na sexta, segundo previsão meteorologica, o dia será extremo, com mínima de 13°C e máxima de 30°C, também sem chuva.

Fim do verão e fim do La Niña

A passagem de estação entre o verão e o outono no Sul global será bem acentuada. Isso porque também se finda o La Niña, fenômeno que faz com que as águas do oceano Pacífico fiquem mais frias do que o normal, o que provoca mudanças no clima de todo o planeta e, no Brasil, aumenta o volume de chuvas. A expectativa é de que não haja nos próximos meses nem o La Niña, em que as águas do Pacífico estão mais frias que o normal, e nem El Niño, quando as águas ficam com temperaturas acima da média.