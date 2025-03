Teatro especial para bebês tem mais uma apresentação no Maxi

O espetáculo traz Ana Paula Castro e Vladimir Camargo no elenco, e com dramaturgia final e direção de Marcelo Peroni e produção executiva e apoio técnico de Aline Volpi.

De forma delicada e interativa, “Brun Blaà” convida o público a explorar e acompanhar a trajetória dos personagens em suas descobertas pela vida, pela tomada de consciência de si e dos outros, e da percepção das diferenças. O mundo se amplia. Os limites se expandem. E nessa estimulante jornada, as escolhas são inevitáveis. Tudo isso numa experiência que passa pelo contato com elementos naturais, encontros e busca de pertencimento.

O Maxi Shopping Jundiaí recebe neste sábado (15), às 15h, mais uma apresentação de “Brun Blaà”, teatro para bebês desenvolvido pelo núcleo Catarsis Arte para Infância e Juventude. O espetáculo é voltado para bebês de até três anos e será apresentado na Central de Cursos do shopping, localizada na Garagem G 2 Leste.

A apresentação tem duração de 50 minutos, divididos pela metade entre peça e exploração das instalações pelos bebês. A classificação é livre.

Os ingressos saem pelos valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/brun-blaa-teatro-para-bebes/2841359?share_id=copiarlink).

Os interessados poderão também adquirir seus ingressos no local da apresentação, onde, uma hora antes do espetáculo, inicia-se a venda via PIX, conforme disponibilidade.