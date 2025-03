‘Clube de Leitura com o Autor’ traz Mara Lígia Biancardi

O “Clube de Leitura com o Autor”, projeto da Unidade de Gestão de Cultura (UGC), realizado por meio da Biblioteca Pública Municipal Prof. Nelson Foot (BNF), busca ampliar a visibilidade e estimular o debate de obras literárias de autores brasileiros, com destaque especial para escritores jundiaienses. Agora, o projeto está de volta.

O primeiro encontro de 2025 acontece no dia 5 de abril, a partir das 10h, no auditório da Biblioteca. Na ocasião, os participantes poderão discutir a obra “No meu caminho de mulher chutei pedras, chutei muitas pedras no meu caminho de mulher”, com a presença da escritora Mara Lígia Biancardi. Será uma oportunidade para interagir, trocar experiências e enriquecer a leitura de forma dinâmica e reflexiva.

O livro “No meu caminho de mulher chutei pedras, chutei muitas pedras no meu caminho de mulher” já está disponível na Biblioteca para os interessados em participar do encontro. Nesta obra, a autora aborda a dor, a violência e o desejo de respirar o ar da vida. Em uma narrativa intensa e visceral, a poetisa expõe seu mundo para tratar de um tema delicado por meio de versos cortantes e, ao mesmo tempo, sensíveis, convidando a mulher selvagem a dançar seus próprios passos no ritmo de sua essência.

A autora