Com a ex em coma há 14 dias, homem é preso por tentar matá-la

Um calheiro foi preso por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), nesta quinta-feira (13), em Jundiaí, suspeito de tentar matar sua ex-companheira na base do espancamento. A vítima está internada no Hospital São Vicente, em estado de coma, desde o dia do crime, ocorrido há duas semanas. A prisão dele aconteceu mediante cumprimento de mandado de prisão temporária, expedida pela Justiça

De acordo com a polícia, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico devido às agressões violentas que sofreu no dia 1 deste mês. A gravidade do caso, inclusive, somado às provas colhidas durante as investigações, foi que convenceram a Justiça a expedir o mandado solicitado pela delegacia especializada.

Levado para a delegacia, ele prestou depoimento e negou as agressões.