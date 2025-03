Sem casos suspeitos na região, estado monitora nova cepa de Mpox

Manifestações cutâneas em qualquer parte do corpo, podendo estar associadas a febre, fraqueza, linfonodos inchados, dores musculares, dores nas costas, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal ou tosse.

Prevenção contra a Mpox:

Higienizar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel;

Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais;

Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;

Manter isolamento imediato em caso de suspeita ou confirmação de Mpox.

Testagem

O Estado de São Paulo, através do Instituto Adolfo Lutz (IAL), foi pioneiro na detecção de casos da nova variante da Mpox com testes PCR. A testagem rápida para o novo clado ainda não estava disponível no Brasil, e o Instituto Adolfo Lutz foi pioneiro na implementação dessa metodologia no país, segundo a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES.