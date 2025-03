Edinho Silva é apoiado pelo presidente do PT de Jundiaí

Após a saída de Gleisi Hoffmann da presidência do partido para assumir como ministra de Secretaria de Relações Institucionais do Brasil, o Partido dos Trabalhadores (PT) se prepara para uma nova eleição, prevista para o dia 6 de julho, a fim de escolher um novo presidente para o partido. Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, é um dos nomes para assumir o comando. Em Jundiaí, o presidente do partido da cidade, Ederson Felipe, apoia a candidatura de Edinho Silva.



O presidente municipal do PT, Ederson Felipe, comentou sobre o processo eleitoral e as articulações em curso.“A escolha do presidente nacional ainda está em discussão interna. Até o momento, além de Edinho, que manifestou interesse em assumir o cargo, não há outros nomes colocados. Acredito que será uma candidatura única dentro do partido. Não vejo, até agora, nenhuma outra liderança se apresentando para essa disputa ou para esse diálogo interno. Vale lembrar que qualquer filiado pode se candidatar, seja para a direção nacional, estadual ou municipal.”



Ederson Felipe reforçou que, entre as diversas tendências internas do partido, ele integra a Construindo um Novo Brasil (CNB), mesma corrente política do presidente Lula. Ele também ressaltou seu apoio a Edinho Silva e afirmou que contribuirá para a consolidação de sua candidatura, destacando a importância de manter o alinhamento com a diretriz política defendida por Lula.



Sobre as discussões em torno de uma suposta rachadura interna do partido, Ederson negou a ideia de que o PT esteja dividido.“Apenas quem desconhece a dinâmica interna do partido pode afirmar que ele está rachado. O PT é composto por diversas correntes de pensamento, com mais de cinco tendências internas, cada uma defendendo sua linha política e estratégia de interlocução. Não encaro isso como um racha. Somos um partido democrático e, mesmo diante de divergências, recorremos ao voto interno, onde a maioria decide os rumos do partido.”



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já manifestou apoio à candidatura de Edinho Silva para a presidência do partido. Segundo informações do jornal Estadão, Edinho se reuniu na última terça-feira (11) com a ministra Gleisi Hoffmann e com o senador Humberto Costa (PE), atual presidente interino do PT, para discutir a construção de uma aliança voltada para um partido com postura mais conciliadora. Entretanto, diante de desafios nas articulações, seus aliados defendem a antecipação do registro de candidatura nos próximos dias, criando um cenário favorável à sua consolidação.