Neste sábado estreia musical 'Bonnie & Clyde' em Jundiaí

A história de Bonnie Parker e Clyde Barrow, o casal de criminosos que marcou os Estados Unidos durante a Grande Depressão, ganha vida nos palcos de Jundiaí com a montagem de Bonnie & Clyde – O Musical. O espetáculo será apresentado no próximo sábado, dia 15 de março, na Sala Glória Rocha, com sessões às 15h e 19h.

Com uma trama movida por paixão, ambição e adrenalina, o musical narra o encontro entre Bonnie, uma garçonete sonhadora, e Clyde, um criminoso nato. Juntos, eles embarcam em uma vida de crimes, assaltos e fugas, tornando-se ícones controversos da época.

A apresentação acontecerá no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (Rua Barão de Jundiaí, 1093 – Centro). Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site clicando aqui.