Dise apreende 'maconha de playboy' vendida em barzinho de Jundiaí

Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um homem em frente a uma lanchonete no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí, onde, de acordo com as investigações, estava sendo comercializada maconha gourmet. A droga é mais forte e tem maior grau de pureza, o que faz com que seu valor ser muito maior do que a tradicional droga prensada vendida nas biqueiras da cidade. Para efeito de comparação, segundo a Dise, o grama da maconha convencional custa pouco mais de R$ 3. Já a 'maconha de playboy' chega a passar de R$ 100 o grama.

Tão logo recebeu informações sobre possível tráfico de drogas nesta lanchonete, a Dise passou a investigar, utilizando de campanas em viaturas descaracterizadas. "Foi possível observar grande movimentação de jovens entrando e saindo do local (que funciona apenas no período noturno) e, em determinado momento, um homem saiu da lanchonete com uma bolsa a tira colo e entrou em um carro preto", disse o policial ouvido pela reportagem.

Neste momento os agentes deram o bote e, com ele, encontraram uma porção de maconha gourmet, que ele confessou que estava indo fazer entrega para um cliente. Depois os policiais foram até a casa do suspeito, onde encontraram mais de 700 gramas da mesma droga. "A maconha tradicional as porções custam R$ 10, com 3 gramas cada, custando portando pouco mais de R$ 3 o grama. Já a maconha gourmet (skank e Ice) depende da qualidade, mas o grama tem por R$ 50, R$ 70, R$ 80 e até mais de 100. É bem mais cara, porque é mais pura do que a convencional, a qualidade é melhor".