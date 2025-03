Galo conquista vaga na Copa Paulista após 9 anos

Será a primeira vez que o Galo terá calendário cheio em uma temporada desde 2016, quando disputou a Copa Paulista pela última vez. O campeão e vice-campeão da competição garantem a vaga na Série D ou na Copa do Brasil de 2026 - a escolha prioritária é da equipe que conquistar o título do torneio.

Com o empate sem gols contra o Taquaritinga, por 0 a 0, na tarde de ontem (12), pela 13ª rodada da 4ª Divisão Estadual, e a derrota da Inter de Bebedouro contra o União Barbarense, o Galo conquistou vaga na Copa Paulista de 2025 após nove anos da sua última participação no campeonato. Além disso, o time jundiaiense também assegurou sua classificação antecipada para o mata-mata da Série A4.

PRÓXIMO OBJETIVO

Apesar de uma atuação morna do Paulista, o time teve as melhores oportunidades para sair vitorioso do jogo e o ponto conquistado em Taquaritinga foi elogiado pela comissão técnica e jogadores do Galo ao final da partida. O time ocupa o 5º lugar na classificação e o próximo objetivo é terminar a primeira fase entre os quatro primeiros colocados para ter a vantagem de decidir o segundo jogo do mata-mata em casa. "O próximo objetivo é se manter entre os quatro primeiros colocados para ter a vantagem de decidir em casa e vamos seguir trabalhando como a gente sempre fez. Confiamos que nosso time evolua mais e vamos voltar para casa com esse peso de ter que conquistar os três pontos jogando em casa", disse o técnico Fausto Dias, em entrevista à Rádio Difusora Jundiaí, após o jogo contra o Taquaritinga.

O próximo desafio do time jundiaiense será neste sábado (15), às 15h, contra o São-Carlense, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos CLICANDO AQUI.