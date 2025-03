Curso de Narração de Histórias chega a Várzea Paulista

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Narração de Histórias, a atividade faz parte do projeto cultural ‘Contos que Curam’. O curso é voltado para jovens e adultos a partir de 14 anos e trabalhará o potencial das narrativas orais como ferramentas de aproximação, comunicação e expressão. Além disso, promove o autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais.

A atividade é promovida pela Jamim Cultural, via Programa de Ação Cultural (PROAC), com apoio da Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Cultura e do Governo do Estado de São Paulo.

Inscrições abertas