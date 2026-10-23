O trânsito de Franca matou mais três pessoas no mês de setembro. Os dados são do Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo, divulgados nesta semana. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando sete vítimas foram registradas, houve uma redução de 57,1% nas mortes

Apesar da melhora no dado mensal, o cenário ainda preocupa. De janeiro a setembro, a cidade contabilizou 36 mortes no trânsito.

Apesar disso, depois de ocupar a primeira posição e permancer por meses entre as piores taxas de mortalidade no trânsido do Estado de São Paulo, Franca agora ocupa a 9ª posição. Ranking liderado por Jundiaí, Taubaté e São Bernado do Campo.