O trânsito de Franca matou mais três pessoas no mês de setembro. Os dados são do Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo, divulgados nesta semana. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando sete vítimas foram registradas, houve uma redução de 57,1% nas mortes
Apesar da melhora no dado mensal, o cenário ainda preocupa. De janeiro a setembro, a cidade contabilizou 36 mortes no trânsito.
Apesar disso, depois de ocupar a primeira posição e permancer por meses entre as piores taxas de mortalidade no trânsido do Estado de São Paulo, Franca agora ocupa a 9ª posição. Ranking liderado por Jundiaí, Taubaté e São Bernado do Campo.
As mortes registradas em setembro aconteceram na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), e no Centro da cidade.
Vítimas tinham entre 41 e 75 anos
O primeiro acidente foi uma colisão frontal entre um Fiat Uno e um Fiat Palio, próximo ao espaço Colonial. A vítima chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois.
O segundo aconteceu no Centro da cidade. Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte público na manhã do dia 17, na Praça Dom Pedro II.
O terceiro vitimou o aposentado Leonaldo Antônio de Almeida, de 75 anos, em frente ao Paiolzinho, na rodovia Tancredo Neves.
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