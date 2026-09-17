Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira, 17, na Praça Dom Pedro II, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, ele havia apresentado sinais de descontrole comportamental momentos antes do acidente.
De acordo com testemunhas, Paulo teria vindo da rua e entrado na recepção da Santa Casa de Franca. Ainda conforme a instituição, houve uma tentativa de contenção, mas ele deixou o hospital e seguiu em direção ao ponto de ônibus localizado na praça.
Na sequência, segundo testemunhas, Paulo atravessou repentinamente a via e foi atingido pelo ônibus. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local.
Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou o óbito.
O local foi isolado para os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado para ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
Santa Casa esclarece que vítima não era paciente
Em nota, a Santa Casa de Franca afirmou que Paulo Roberto não era paciente da instituição, não estava internado e não realizava atendimento médico no hospital.
Segundo o hospital, o homem apresentou sinais de descontrole comportamental antes de entrar na recepção. A instituição informou que houve uma tentativa de contenção, mas Paulo deixou o local e seguiu em direção ao ponto de ônibus, onde ocorreu o atropelamento.
A Santa Casa reforçou que o acidente ocorreu em via pública e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
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