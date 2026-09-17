17 de setembro de 2026
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FATALIDADE

Morto na Voluntários da Franca estava em surto, dizem testemunhas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Hevertom Talles/GCN
Local da colisão do Centro de Franca: vítima fatal Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos
Local da colisão do Centro de Franca: vítima fatal Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos

Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira, 17, na Praça Dom Pedro II, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, ele havia apresentado sinais de descontrole comportamental momentos antes do acidente.

De acordo com testemunhas, Paulo teria vindo da rua e entrado na recepção da Santa Casa de Franca. Ainda conforme a instituição, houve uma tentativa de contenção, mas ele deixou o hospital e seguiu em direção ao ponto de ônibus localizado na praça.

Na sequência, segundo testemunhas, Paulo atravessou repentinamente a via e foi atingido pelo ônibus. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas o médico constatou o óbito.

O local foi isolado para os trabalhos de praxe. O corpo foi liberado para ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

Santa Casa esclarece que vítima não era paciente

Em nota, a Santa Casa de Franca afirmou que Paulo Roberto não era paciente da instituição, não estava internado e não realizava atendimento médico no hospital.

Segundo o hospital, o homem apresentou sinais de descontrole comportamental antes de entrar na recepção. A instituição informou que houve uma tentativa de contenção, mas Paulo deixou o local e seguiu em direção ao ponto de ônibus, onde ocorreu o atropelamento.

A Santa Casa reforçou que o acidente ocorreu em via pública e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Leia mais: Homem se atira contra ônibus e morre no Centro de Franca

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