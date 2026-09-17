Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte público na manhã desta quinta-feira, 17, na Praça Dom Pedro II, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, ele havia apresentado sinais de descontrole comportamental momentos antes do acidente.

De acordo com testemunhas, Paulo teria vindo da rua e entrado na recepção da Santa Casa de Franca. Ainda conforme a instituição, houve uma tentativa de contenção, mas ele deixou o hospital e seguiu em direção ao ponto de ônibus localizado na praça.

Na sequência, segundo testemunhas, Paulo atravessou repentinamente a via e foi atingido pelo ônibus. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu ainda no local.