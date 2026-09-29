Leonaldo Antônio de Almeida, de 75 anos, foi identificado como o motorista que morreu na tarde desta terça-feira, 29, após um acidente no trevo do Paiolzinho, em Franca. Ele dirigia um Fiat Palio quando o veículo foi atingido por uma Fiat Toro na rodovia Presidente Tancredo Neves.
Segundo as informações apuradas, Leonaldo morreu ainda no local do acidente. O corpo do idoso foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Franca.
O motorista da Fiat Toro ficou ferido na perna e recebeu atendimento médico. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até uma unidade de saúde de Franca.
O acidente deixou o trânsito lento na região. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para registrar a ocorrência.
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