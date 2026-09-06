06 de setembro de 2026
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TRÂNSITO

Colisão frontal deixa três feridos na rodovia Tancredo Neves


| Tempo de leitura: 1 min
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GCN
Acidente violento deixou carros destruídos
Acidente violento deixou carros destruídos

Três pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (6) após uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Tancredo Neves, no km 3, próximo ao Espaço Colonial, entre Franca (SP) e Claraval (MG).

Segundo informações iniciais, o acidente envolveu um Fiat Palio e um Fiat Uno. O Uno seguia no sentido Franca–Claraval e o Palio trafegava no sentido contrário quando os veículos bateram de frente.

O motorista do Uno ficou gravemente ferido e foi levado à Santa Casa. Um casal que estava no Palio teve ferimentos leves e também foi encaminhado à unidade.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e contaram com o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) e do Corpo de Bombeiros no atendimento às vítimas.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias da colisão serão apuradas. As duas faixas da via ficaram parcialmente interditadas, mas o trânsito flui.

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