Três pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (6) após uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Tancredo Neves, no km 3, próximo ao Espaço Colonial, entre Franca (SP) e Claraval (MG).
Segundo informações iniciais, o acidente envolveu um Fiat Palio e um Fiat Uno. O Uno seguia no sentido Franca–Claraval e o Palio trafegava no sentido contrário quando os veículos bateram de frente.
O motorista do Uno ficou gravemente ferido e foi levado à Santa Casa. Um casal que estava no Palio teve ferimentos leves e também foi encaminhado à unidade.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e contaram com o apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) e do Corpo de Bombeiros no atendimento às vítimas.
A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias da colisão serão apuradas. As duas faixas da via ficaram parcialmente interditadas, mas o trânsito flui.
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