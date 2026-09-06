Três pessoas ficaram feridas na noite deste domingo (6) após uma colisão frontal entre dois carros na rodovia Tancredo Neves, no km 3, próximo ao Espaço Colonial, entre Franca (SP) e Claraval (MG).

Segundo informações iniciais, o acidente envolveu um Fiat Palio e um Fiat Uno. O Uno seguia no sentido Franca–Claraval e o Palio trafegava no sentido contrário quando os veículos bateram de frente.

O motorista do Uno ficou gravemente ferido e foi levado à Santa Casa. Um casal que estava no Palio teve ferimentos leves e também foi encaminhado à unidade.