Vereadores cobraram melhorias na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 13. A reincidência de acidentes, principalmente na região do trevo do Paiolzinho, motivou os pedidos de intervenções para aumentar a segurança viária.
Há cerca de 15 dias, por exemplo, Leonaldo Antônio de Almeida, de 75 anos, morreu após o Fiat Palio que dirigia ser atingido por uma Fiat Toro no trecho, em 29 de setembro.
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O vereador Donizete da Farmácia (MDB) afirmou que moradores de Franca, Claraval, chácaras, condomínios e da zona rural reivindicam providências urgentes diante da frequência dos acidentes. “É preciso fazer um estudo ali para melhorar a sinalização, vertical e horizontal, e instalar redutor de velocidade. Alguma coisa tem de ser feita. Há vários anos vêm acontecendo acidentes e dá para fazer”, disse.
O vereador Gilson Pelizaro (PL) também cobrou providências e defendeu uma intervenção no trevo. “Ali precisa de uma intervenção urgente, a estrada é uma vicinal, municipal. A gente não pode ter timidez para fazer uma intervenção. Tem que ser uma obra que fique marcada na história não pelo número de mortes que estão acontecendo, mas pela obra que precisa ser realizada”, afirmou.
Trecho tem curvas acentuadas e desníveis
Apesar da sinalização, o trecho é considerado perigoso por causa das descidas e subidas íngremes e das curvas acentuadas.
Acidentes também são registrados ao longo dos 15 quilômetros entre Franca e Claraval. O fluxo de veículos que entram e saem da pista para acessar condomínios, chácaras e espaços de eventos é apontado como um dos fatores relacionados às ocorrências.
Pelizaro defendeu medidas para coibir o excesso de velocidade e o desrespeito à sinalização, além de intervenções na estrutura viária.
“Se tem gente não cumprindo as regras, passando da velocidade permitida e não respeitando a sinalização, precisa dificultar que as pessoas façam isso. A instalação de um radar numa vicinal que tem alto índice de acidentes é bem-vinda. Precisa de uma obra, uma rotatória, para que mesmo que aconteça um acidente, ele seja de um índice bem menor do que a gente está vendo ali naquela região”, concluiu.
Acidentes recentes
O caso de Leonaldo Antônio de Almeida não foi isolado. Em junho deste ano, o motociclista Agnaldo Tristão, de 58 anos, morreu após bater na traseira de um caminhão carregado com madeira que estava parado no acostamento.
Em junho de 2025, uma criança e três adultos ficaram feridos após o Fiat Palio em que estavam bater de frente com uma Renault Duster. Os dois veículos ficaram destruídos.
Já em agosto deste ano, uma motorista de 19 anos, recém-habilitada, saiu ilesa após o carro que dirigia capotar na rodovia Tancredo Neves.
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