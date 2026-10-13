Vereadores cobraram melhorias na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), durante a sessão da Câmara Municipal desta terça-feira, 13. A reincidência de acidentes, principalmente na região do trevo do Paiolzinho, motivou os pedidos de intervenções para aumentar a segurança viária.

Há cerca de 15 dias, por exemplo, Leonaldo Antônio de Almeida, de 75 anos, morreu após o Fiat Palio que dirigia ser atingido por uma Fiat Toro no trecho, em 29 de setembro.

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