16 de junho de 2026
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DESPEDIDA

Motoqueiro que morreu na Tancredo Neves será enterrado nesta 4ª

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Luto: Agnaldo Tristão, de 58 anos
Luto: Agnaldo Tristão, de 58 anos

Agnaldo Tristão, de 58 anos, será velado e sepultado nesta quarta-feira, 17, após morrer em um acidente de trânsito registrado na terça-feira, 16, na rodovia Tancredo Neves, em Franca. O motociclista não resistiu aos ferimentos após bater a moto que pilotava na traseira de um caminhão parado no acostamento da via.

O velório está marcado para começar às 8 horas no Velório São Vicente e seguirá até as 14 horas. Na sequência, o corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Restinga.

Como aconteceu o acidente

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rodovia Tancredo Neves, no sentido Franca–Claraval (MG). Por motivos que serão apurados, Agnaldo colidiu na traseira de um caminhão carregado com madeira que estava parado no acostamento.

A suspeita é de que o motociclista não tenha percebido a presença do veículo. Segundo as informações registradas, o reflexo do sol e o fato de a motocicleta estar trafegando pelo acostamento podem ter contribuído para a ocorrência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital do Coração. Apesar do atendimento, Agnaldo não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar.

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