Agnaldo Tristão, de 58 anos, será velado e sepultado nesta quarta-feira, 17, após morrer em um acidente de trânsito registrado na terça-feira, 16, na rodovia Tancredo Neves, em Franca. O motociclista não resistiu aos ferimentos após bater a moto que pilotava na traseira de um caminhão parado no acostamento da via.

O velório está marcado para começar às 8 horas no Velório São Vicente e seguirá até as 14 horas. Na sequência, o corpo será sepultado no Cemitério Municipal de Restinga.

Como aconteceu o acidente

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na rodovia Tancredo Neves, no sentido Franca–Claraval (MG). Por motivos que serão apurados, Agnaldo colidiu na traseira de um caminhão carregado com madeira que estava parado no acostamento.