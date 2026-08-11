Uma motorista de 19 anos, recém-habilitada, saiu ilesa após o carro que dirigia capotar nesta terça-feira, 11, na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). A jovem seguia para o trabalho, em Franca, quando o veículo saiu da pista e caiu em um desnível às margens da estrada.

Segundo a motorista, ela havia saído de Claraval e seguia pela rodovia quando perdeu o controle do Volkswagen Gol. Ao tentar corrigir a direção, virou o volante e o carro capotou.

Apesar do impacto, a jovem não sofreu ferimentos e permaneceu no local.