11 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Recém-habilitada sai ilesa após capotar entre Franca-Claraval

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Volkswagen Gol destruído após capotamento na rodovia Tancredo Neves, em Franca
Volkswagen Gol destruído após capotamento na rodovia Tancredo Neves, em Franca

Uma motorista de 19 anos, recém-habilitada, saiu ilesa após o carro que dirigia capotar nesta terça-feira, 11, na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). A jovem seguia para o trabalho, em Franca, quando o veículo saiu da pista e caiu em um desnível às margens da estrada.

Segundo a motorista, ela havia saído de Claraval e seguia pela rodovia quando perdeu o controle do Volkswagen Gol. Ao tentar corrigir a direção, virou o volante e o carro capotou.

Apesar do impacto, a jovem não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

O veículo foi desvirado e retirado das margens da rodovia por um guincho.

Motorista saiu ilesa

A motorista contou que tentou controlar o carro antes do capotamento, mas não conseguiu evitar que o veículo saísse da pista.

Um guincho foi acionado para retirar o carro do local.

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