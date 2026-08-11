Uma motorista de 19 anos, recém-habilitada, saiu ilesa após o carro que dirigia capotar nesta terça-feira, 11, na rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). A jovem seguia para o trabalho, em Franca, quando o veículo saiu da pista e caiu em um desnível às margens da estrada.
Segundo a motorista, ela havia saído de Claraval e seguia pela rodovia quando perdeu o controle do Volkswagen Gol. Ao tentar corrigir a direção, virou o volante e o carro capotou.
Apesar do impacto, a jovem não sofreu ferimentos e permaneceu no local.
O veículo foi desvirado e retirado das margens da rodovia por um guincho.
Motorista saiu ilesa
A motorista contou que tentou controlar o carro antes do capotamento, mas não conseguiu evitar que o veículo saísse da pista.
Um guincho foi acionado para retirar o carro do local.
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