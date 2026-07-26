Os desaparecimentos de Tiago Gomes Pereira, em Pedregulho, e de Maria Isabel Oliveira do Prado, em Franca, voltaram a chamar a atenção para casos que permanecem sem solução na região. Em diferentes épocas e circunstâncias, familiares, policiais e equipes de resgate realizaram buscas e investigações, mas, até hoje, o paradeiro das vítimas segue desconhecido.

Quase 25 anos sem respostas

O caso mais antigo é o de Benedito Turqueti, conhecido como “Ditão da Apae”. Ele desapareceu em 26 de setembro de 2001, após deixar a CEI (Escola de Educação Integrada), na Cidade Nova, em Franca. Como fazia diariamente, deveria retornar para casa, no Jardim Portinari, mas não chegou.