A irmã de 14 anos de Maria Isabel Prado confirmou à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca que sabia da intenção da irmã de “dar um susto” no pai, o caseiro Milton de Sousa do Prado. Segundo o delegado Márcio Murari, o depoimento da adolescente reforçou a participação de Maria Isabel no planejamento do homicídio. As declarações foram dadas em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., no programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora.

Depoimento reforçou a investigação

De acordo com Murari, a adolescente foi ouvida com acompanhamento especializado, por ser menor de idade e estar sob proteção. Durante o depoimento, ela confirmou que Maria Isabel dizia que precisava “dar um susto” no pai.

O delegado ressaltou que a irmã mais nova não é investigada por participação no homicídio. Segundo ele, o depoimento apenas comprovou que ela tinha conhecimento das conversas mantidas por Maria Isabel antes do crime.