Dois pontos de Franca, um problema em comum: o desrespeito à faixa amarela contínua. Na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, conversões proibidas já provocaram colisões. Na avenida Brasil, uma travessia irregular terminou com o atropelamento de uma mulher de 60 anos.
Infrações recorrentes
Na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, moradores denunciam que motoristas saem do estacionamento de uma academia e cruzam a pista sobre a faixa amarela contínua, onde retorno e conversão são proibidos.
Segundo o relato, a manobra já provocou duas colisões envolvendo integrantes da mesma família. Primeiro, um tio do denunciante foi atingido. Dias depois, o pai dele também sofreu um acidente após ser surpreendido por um veículo que atravessou a avenida de forma repentina.
Já na avenida Brasil, um atropelamento deixou uma mulher de 60 anos gravemente ferida. Ela tentou atravessar a via entre os veículos e parou sobre a faixa amarela no meio da pista, quando foi atingida por uma motocicleta.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça e no rosto.
O que diz o Setor de Trânsito?
O Setor de Trânsito da Prefeitura esclarece que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transitar sobre divisores de pista. O órgão ressalta que utilizar a faixa contínua para conversão, retorno ou para cortar caminho configura infração gravíssima, sujeita à multa de R$ 880,41 e à aplicação de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Embora os acidentes já tenham sido registrados nos dois trechos, o setor informou que não há posicionamento sobre eventual análise técnica para adoção de medidas nas vias.
Orientações
A recomendação aos motoristas é respeitar a sinalização horizontal. A faixa amarela contínua indica que é proibido ultrapassar, fazer conversões ou retornos.
Já os pedestres devem redobrar a atenção ao atravessar vias de mão dupla, observando os dois sentidos da pista, mesmo quando houver veículos parados.
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