Dois pontos de Franca, um problema em comum: o desrespeito à faixa amarela contínua. Na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, conversões proibidas já provocaram colisões. Na avenida Brasil, uma travessia irregular terminou com o atropelamento de uma mulher de 60 anos.

Infrações recorrentes

Na avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, moradores denunciam que motoristas saem do estacionamento de uma academia e cruzam a pista sobre a faixa amarela contínua, onde retorno e conversão são proibidos.

Segundo o relato, a manobra já provocou duas colisões envolvendo integrantes da mesma família. Primeiro, um tio do denunciante foi atingido. Dias depois, o pai dele também sofreu um acidente após ser surpreendido por um veículo que atravessou a avenida de forma repentina.