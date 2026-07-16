Quem pensa em investir em um terreno em Franca tem, a partir de agora, 37 oportunidades na mesa. A Prefeitura abriu dois leilões públicos com imóveis à venda, e dá para participar sem sair de casa: as propostas vão até as 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto, pelo Portal de Compras Públicas. A convocação saiu no Diário Oficial do Município na última quarta-feira.

Tem opção para todo tipo de bolso e de projeto. Os terrenos estão espalhados por vários cantos da cidade — Jardim Santa Bárbara, Jardim Santana, Jardim San Diego, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Boa Vista, Residencial São João Batista e o Distrito Industrial Antônio Della Torres.

Os valores vão de R$ 53,2 mil, nos terrenos do Jardim Santa Bárbara, até R$ 1,77 milhão, numa área do Distrito Industrial. Quem procura algo maior encontra até três glebas de cerca de 5 mil metros quadrados.

Os imóveis foram divididos em dois pregões. No dia 3 de agosto, às 10 horas, entram em disputa 15 terrenos. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez dos outros 22, todos no Jardim Santa Bárbara.

Como dar o seu lance

Vence quem oferecer mais por cada imóvel — a disputa é item a item. Podem participar pessoas físicas e jurídicas; basta fazer o credenciamento no Sistema Eletrônico de Licitações do Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/).

É lá também que ficam os editais completos, com a localização de cada lote, os valores de avaliação, a documentação necessária e todas as regras.

Cada terreno é leiloado separadamente, respeitando as medidas e informações da respectiva matrícula. São todos bens dominicais — imóveis do patrimônio público que a lei permite vender.

Arrematou? O comprador é avisado e paga o valor de uma vez só, em até 30 dias. O dinheiro arrecadado volta para a cidade, em forma de investimento.

Antes de decidir, dá para visitar

Quem quiser conhecer o imóvel de perto pode agendar uma visita — o pedido precisa ser feito até o quinto dia antes da sessão, nos dias 29 ou 30 de julho, conforme o edital escolhido, pelos e-mails anacsousa@franca.sp.gov.br ou gustavobarbosa@franca.sp.gov.br. No pedido, informe o número do lote, seu nome completo, o documento de identidade e um telefone de contato.

A papelada dos imóveis também pode ser conferida pessoalmente no Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações, ligado à Secretaria de Finanças, no Paço Municipal — Rua Frederico Moura, 1517, Cidade Nova.

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS

Leilão 1 — 3 de agosto, às 10h

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 04, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 260.000,00

Rua Geny Mozete Garcia, Lote 24, Quadra A — Jardim San Diego — 300,00 m² — R$ 305.000,00

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 03, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 265.000,00

Rua Hortêncio Mendonça Ribeiro, Lote 26, Quadra 15 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 231.000,00

Rua Prof. Godofredo de Barros Jr., Lote 04, Quadra 05 — Jardim Monte Carlo — 5.000,00 m² — R$ 889.000,00

Rua Prof. Godofredo de Barros Jr., Lote 03, Quadra 05 — Jardim Monte Carlo — 5.000,00 m² — R$ 800.000,00

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 05, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 250.000,00

Rua Boa Vista — Bairro Boa Vista — 368,00 m² — R$ 550.000,00

Av. Alberto Pulicano, Lote 17, Quadra 35 — Distrito Industrial Antônio Della Torres — 1.750,00 m² — R$ 1.770.000,00

Rua Arderramos Martins Tristão, Lote 09, Quadra 07 — Recanto Fortuna — 5.000,00 m² — R$ 577.000,00

Rua Silva Regina Barcellos Ochi, Lote 11, Quadra 19 — Residencial São João Batista — 209,41 m² — R$ 102.000,00

Rua Silva Regina Barcellos Ochi, Lote 12, Quadra 19 — Residencial São João Batista — 212,52 m² — R$ 117.000,00

Rua Anésio Basílio dos Santos, Lote 12, Quadra 16 — Jardim das Palmeiras — 212,52 m² — R$ 156.000,00

Av. Fernando Simões, Lote 02, Quadra 03 —

Av. Fernando Simões, Lote 02, Quadra 03 — Prolongamento Jardim Santa Bárbara — 171,00 m² — R$ 61.000,00

Av. Fernando Simões, Lote 03, Quadra 03 — Prolongamento Jardim Santa Bárbara — 182,12 m² — R$ 83.000,00

Leilão 2 — 4 de agosto, às 10h (todos no Jardim Santa Bárbara, Quadra 22, com 160,00 m² cada)