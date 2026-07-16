Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 60 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 16, na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.
Dinâmica do acidente
As imagens mostram que o trânsito estava parado quando a mulher iniciou a travessia entre os veículos. Ao chegar ao meio da pista, ela foi atingida por uma motocicleta. O motociclista não teria percebido a presença da pedestre.
Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça e no rosto. O motociclista não se feriu.
Atendimento
Antes da chegada das equipes de resgate, familiares socorreram a mulher. O motociclista também deixou o local por meios próprios em busca de atendimento médico.
Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem para qual unidade hospitalar eles foram encaminhados.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.
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