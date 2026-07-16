16 de julho de 2026
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Vídeo mostra momento em que mulher é atropelada na avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento em que a mulher foi atingida por uma moto na avenida Brasil, em Franca
Momento em que a mulher foi atingida por uma moto na avenida Brasil, em Franca

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 60 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 16, na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

Dinâmica do acidente

As imagens mostram que o trânsito estava parado quando a mulher iniciou a travessia entre os veículos. Ao chegar ao meio da pista, ela foi atingida por uma motocicleta. O motociclista não teria percebido a presença da pedestre.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça e no rosto. O motociclista não se feriu.

Atendimento

Antes da chegada das equipes de resgate, familiares socorreram a mulher. O motociclista também deixou o local por meios próprios em busca de atendimento médico.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem para qual unidade hospitalar eles foram encaminhados.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.

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