Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de 60 anos foi atropelada por uma motocicleta na manhã desta quinta-feira, 16, na avenida Brasil, no Jardim Brasilândia, na região Leste de Franca.

Dinâmica do acidente

As imagens mostram que o trânsito estava parado quando a mulher iniciou a travessia entre os veículos. Ao chegar ao meio da pista, ela foi atingida por uma motocicleta. O motociclista não teria percebido a presença da pedestre.

Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos gravíssimos na cabeça e no rosto. O motociclista não se feriu.

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