Um morador denunciou a realização de conversões irregulares na Avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. Segundo o relato, a imprudência de motoristas já provocou dois acidentes envolvendo integrantes da mesma família, o primeiro com um tio e o mais recente com o pai do denunciante.

O morador afirma que motoristas desrespeitam a sinalização ao realizar conversões proibidas no trecho, colocando em risco quem trafega pela avenida.

O trecho em questão já foi palco de outras infrações recentemente, como registrado pelo portal GCN em junho.