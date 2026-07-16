Um morador denunciou a realização de conversões irregulares na Avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca. Segundo o relato, a imprudência de motoristas já provocou dois acidentes envolvendo integrantes da mesma família, o primeiro com um tio e o mais recente com o pai do denunciante.
O morador afirma que motoristas desrespeitam a sinalização ao realizar conversões proibidas no trecho, colocando em risco quem trafega pela avenida.
O trecho em questão já foi palco de outras infrações recentemente, como registrado pelo portal GCN em junho.
Leia mais: "Motorista invade canteiro ao fazer conversão irregular em Franca".
Em vídeos registrados pelo homem é possível ver os veículos saindo do estacionamento de uma academia e cruzando a avenida de forma irregular, desrespeitando as normas de trânsito
De acordo com a denúncia, o primeiro acidente ocorreu com um tio do autor do relato. Mais recentemente, o pai dele também se envolveu em uma colisão nas mesmas circunstâncias, foram surpreendidos por um veículo cruzando repentinamente a avenida. Felizmente ambos tiveram apenas ferimentos leves e não ficaram feridos.
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