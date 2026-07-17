A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca divulgou nessa quinta-feira, 17, imagens que mostram o carro de Maria Isabel Oliveira Prado, de 21 anos, apontada como mandante do assassinato do próprio pai, o caseiro Milton de Souza do Prado, de 44 anos. As gravações registram o veículo circulando por Rifaina em direção a Sacramento (MG), no dia 22 de junho. Segundo a investigação, os corpos dos jovens Rafael Vitor de Souza Rosa, de 18 anos, e Guilherme Henrique Melo da Cruz, de 22 anos, eram supostamente transportados para serem ocultados.

As imagens foram captadas por volta das 22h e mostram um Chevrolet Corsa Classic de cor escura passando por um trecho monitorado por câmeras. Para a Polícia Civil, Rafael e Guilherme já estavam mortos e dentro do veículo. Os corpos foram encontrados apenas no dia 9 de julho, em uma área rural de Sacramento (MG).

De acordo com a DIG, após ordenar a morte do pai, Maria Isabel teria decidido eliminar os dois executores para evitar que o crime fosse descoberto. A polícia também investiga a participação do tio dela, Cláudio, irmão de Milton Prado, que teria ajudado na ocultação dos cadáveres. Ele foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais e deverá ser ouvido pela Polícia Civil de Franca.