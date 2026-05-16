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Ciclismo rural em Franca: 'Trilha do Cafezinho' tem 36 km

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Franca realiza nova edição do Pedal Rural neste domingo
Franca realiza nova edição do Pedal Rural neste domingo

Franca recebe neste domingo, 17, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso inédito pela chamada 'Trilha do Cafezinho' — 36 quilômetros por estradas rurais que cortam o interior do município. A concentração começa às 7h em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), no quilômetro 406, com largada prevista para as 7h15. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

O traçado parte da SP-334, segue pelos fundos da Vila São Sebastião e avança pela rodovia Nelson Nogueira — trecho que liga Franca a Ribeirão Corrente. Por volta do quilômetro 10 dessa via, os ciclistas acessam a trilha propriamente dita, saindo na rodovia Argemiro Leonardo antes de retornar ao ponto de partida. O percurso é classificado como de nível intermediário, o que significa que os participantes devem chegar ao evento com condicionamento físico compatível com esforço prolongado em terreno rural.

A organização estabelece equipamentos obrigatórios: capacete, luva, protetor solar e garrafinha de água para hidratação ao longo do trajeto. A exigência reflete tanto as condições do percurso — estradas rurais com variações de relevo e temperatura — quanto as boas práticas de segurança adotadas nos passeios anteriores da série.

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