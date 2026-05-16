Franca recebe neste domingo, 17, mais uma edição do Passeio Ciclístico Rural, com percurso inédito pela chamada 'Trilha do Cafezinho' — 36 quilômetros por estradas rurais que cortam o interior do município. A concentração começa às 7h em um posto de combustíveis às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), no quilômetro 406, com largada prevista para as 7h15. O evento é promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

O traçado parte da SP-334, segue pelos fundos da Vila São Sebastião e avança pela rodovia Nelson Nogueira — trecho que liga Franca a Ribeirão Corrente. Por volta do quilômetro 10 dessa via, os ciclistas acessam a trilha propriamente dita, saindo na rodovia Argemiro Leonardo antes de retornar ao ponto de partida. O percurso é classificado como de nível intermediário, o que significa que os participantes devem chegar ao evento com condicionamento físico compatível com esforço prolongado em terreno rural.

A organização estabelece equipamentos obrigatórios: capacete, luva, protetor solar e garrafinha de água para hidratação ao longo do trajeto. A exigência reflete tanto as condições do percurso — estradas rurais com variações de relevo e temperatura — quanto as boas práticas de segurança adotadas nos passeios anteriores da série.