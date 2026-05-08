Claraval (MG) recebe nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, a Festa da Solidariedade, evento comunitário promovido pela Casa da Sopa Francisco de Assis. A programação começa às 20h30 e reúne atrações musicais, barracas típicas, leilão de prendas e atividades voltadas à arrecadação de recursos para a entidade social.

Entre os destaques da festa estão as barracas com macarronada e frango assado, além do leilão de prendas, que deve sortear produtos como airfryer e liquidificador. A programação musical contará com apresentação ao vivo do cantor Igor Mendes.

Tradição comunitária

A Festa da Solidariedade segue uma tradição já consolidada em cidades do interior, em que eventos festivos e atividades comunitárias se transformam em instrumentos de mobilização social e arrecadação beneficente.