08 de maio de 2026
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EM CLARAVAL (MG)

Festa da Solidariedade reúne dois dias de comida, leilão e música

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arrecadação de alimentos realizada em Passeio Ciclístico de Claraval em prol da Casa da Sopa Francisco de Assis
Arrecadação de alimentos realizada em Passeio Ciclístico de Claraval em prol da Casa da Sopa Francisco de Assis

Claraval (MG) recebe nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9, a Festa da Solidariedade, evento comunitário promovido pela Casa da Sopa Francisco de Assis. A programação começa às 20h30 e reúne atrações musicais, barracas típicas, leilão de prendas e atividades voltadas à arrecadação de recursos para a entidade social.

Entre os destaques da festa estão as barracas com macarronada e frango assado, além do leilão de prendas, que deve sortear produtos como airfryer e liquidificador. A programação musical contará com apresentação ao vivo do cantor Igor Mendes.

Tradição comunitária

A Festa da Solidariedade segue uma tradição já consolidada em cidades do interior, em que eventos festivos e atividades comunitárias se transformam em instrumentos de mobilização social e arrecadação beneficente.

Em Claraval, iniciativas como festas juninas, quermesses e o tradicional Passeio Ciclístico fazem parte da cultura local e ajudam a fortalecer os vínculos entre os moradores. A proposta da festa é justamente ampliar esse espírito de participação comunitária em torno das ações desenvolvidas pela Casa da Sopa Francisco de Assis.

“A solidariedade é um dos valores mais importantes que podemos ensinar aos nossos filhos. Muitas vezes, pequenos gestos são capazes de transformar vidas e construir um mundo melhor”, destacaram os organizadores do evento.

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