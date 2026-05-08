A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim, lança neste sábado, 9, sua pré-candidatura a deputada federal. O evento será realizado às 9h, no salão de eventos do Hotel Dan Inn, na região Sul da cidade, e deve reunir lideranças políticas, empresariais e representantes de diversos setores de Franca e região.
Pela primeira vez, Cynthia coloca o nome à disposição do eleitorado e afirma que a candidatura surge com o objetivo de recolocar Franca no cenário político nacional por meio de representação na Câmara dos Deputados.
Segundo ela, a cidade enfrenta há cerca de 20 anos as consequências da ausência de representantes em Brasília (DF).
“O lançamento para nós é um dia muito importante. Vamos receber amigos, família e pessoas que acreditam no nosso trabalho para explicar as razões pelas quais coloco meu nome como pré-candidata a deputada federal”, afirmou.
Representatividade para Franca
A pré-candidata classificou a decisão como desafiadora e disse que o projeto precisa ser compartilhado com a população.
“Tenho certeza de que Franca vai saber ouvir o que temos a dizer. No momento certo e neste momento, colocando à disposição meu nome como pré-candidata a deputada federal”, declarou.
As eleições gerais estão marcadas para 4 de outubro.
Evento reunirá lideranças
Cynthia encerrou destacando a importância da união da população em torno do futuro da cidade e afirmou esperar o engajamento dos apoiadores durante o lançamento.
“Com certeza, as pessoas que estarão presentes sentirão essa força e se comprometerão conosco. É um motivo de muita alegria para nós”, concluiu.
Antes da oficialização das candidaturas, os partidos ainda devem cumprir o calendário eleitoral e realizar convenções partidárias.
A agenda deste sábado marca o primeiro movimento público de Cynthia Milhim em direção à disputa eleitoral.
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