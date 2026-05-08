A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim, lança neste sábado, 9, sua pré-candidatura a deputada federal. O evento será realizado às 9h, no salão de eventos do Hotel Dan Inn, na região Sul da cidade, e deve reunir lideranças políticas, empresariais e representantes de diversos setores de Franca e região.

Pela primeira vez, Cynthia coloca o nome à disposição do eleitorado e afirma que a candidatura surge com o objetivo de recolocar Franca no cenário político nacional por meio de representação na Câmara dos Deputados.

Segundo ela, a cidade enfrenta há cerca de 20 anos as consequências da ausência de representantes em Brasília (DF).