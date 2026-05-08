Um homem investigado por participação no latrocínio que matou o subtenente do Corpo de Bombeiros Ricardo Falqueto, em 2022, foi preso na manhã desta sexta-feira, 8, durante uma operação da Polícia Civil na Comunidade do Simioni, em Ribeirão Preto, a 90 quilômetros de Franca.

A prisão foi realizada por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas e cumprimento de mandados judiciais.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha prisão preventiva decretada por envolvimento na investigação do crime que terminou com a morte do militar francano durante uma tentativa de roubo em uma fazenda na zona rural de Franca.