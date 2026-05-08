Um homem investigado por participação no latrocínio que matou o subtenente do Corpo de Bombeiros Ricardo Falqueto, em 2022, foi preso na manhã desta sexta-feira, 8, durante uma operação da Polícia Civil na Comunidade do Simioni, em Ribeirão Preto, a 90 quilômetros de Franca.
A prisão foi realizada por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas e cumprimento de mandados judiciais.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito tinha prisão preventiva decretada por envolvimento na investigação do crime que terminou com a morte do militar francano durante uma tentativa de roubo em uma fazenda na zona rural de Franca.
Durante buscas na residência do investigado, os policiais localizaram porções de drogas. Na sequência da operação, ainda na comunidade, também foram apreendidos mais entorpecentes, dinheiro e um revólver calibre 357, arma de uso restrito, encontrado sobre o telhado de uma casa.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime e apurar a origem da arma apreendida.
Relembre o caso
O subtenente Ricardo Falqueto morreu após ser baleado durante uma tentativa de roubo na madrugada de 27 de novembro de 2022, na Fazenda Lagoa Azul, próxima ao km 11 da Rodovia Rio Negro e Solimões, em Franca.
De acordo com as investigações, cerca de 15 criminosos invadiram a propriedade rural por volta das 3h, utilizando um carro e um caminhão. O grupo rendeu moradores e funcionários da fazenda enquanto tentava acessar um galpão onde estavam armazenados defensivos agrícolas.
A polícia apontou que os criminosos demonstravam conhecimento sobre a rotina e a estrutura da propriedade.
Por volta das 4h30, o subtenente e um amigo chegaram ao local. Segundo a investigação, eles seguiam para uma pescaria e decidiram parar na fazenda, onde conheciam moradores.
Ao perceberem a presença do militar, os criminosos iniciaram uma troca de tiros. Ricardo Falqueto foi atingido na cabeça e nas pernas e morreu ainda no local.
Em maio de 2023, outro suspeito de participação no crime já havia sido preso em Ribeirão Preto, durante ação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
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