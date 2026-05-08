Um acidente envolvendo um ônibus escolar de Cristais Paulista e uma motocicleta deixou um homem de 27 anos ferido na tarde desta sexta-feira, 8, na Vila Nicácio, em Franca.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Diogo Feijó e Evangelista de Lima. Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia em uma Honda Titan 160 chumbo quando foi atingido pelo ônibus, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de “pare”.

Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas na clavícula e no punho direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para a Santa Casa de Franca. Apesar dos ferimentos, estava consciente e orientado durante o atendimento.