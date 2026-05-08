Um acidente envolvendo um ônibus escolar de Cristais Paulista e uma motocicleta deixou um homem de 27 anos ferido na tarde desta sexta-feira, 8, na Vila Nicácio, em Franca.
A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Diogo Feijó e Evangelista de Lima. Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia em uma Honda Titan 160 chumbo quando foi atingido pelo ônibus, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de “pare”.
Com o impacto, o motociclista sofreu fraturas na clavícula e no punho direito. Ele foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para a Santa Casa de Franca. Apesar dos ferimentos, estava consciente e orientado durante o atendimento.
O cabo Faleiros, do Corpo de Bombeiros, explicou como a ocorrência foi atendida. “A princípio, entrou para nós como acidente envolvendo ônibus e moto. No local, confirmamos a colisão. Segundo as informações, o motociclista descia pela Evangelista de Lima quando o condutor do ônibus não respeitou o ‘pare’ e houve a batida. A vítima apresentava fratura de clavícula e punho direito”, relatou.
O ônibus, utilizado para transporte escolar e com origem em Cristais Paulista, transportava passageiros no momento do acidente. Pelo menos seis pessoas estavam no veículo, mas ninguém ficou ferido.
Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. As imagens mostram o motociclista tentando frear segundos antes do impacto, mas sem conseguir evitar a batida.
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