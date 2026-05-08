A polícia procura o motorista de uma caminhonete que atropelou uma família e fugiu sem prestar socorro na madrugada desta sexta-feira, 8, em Passos, a 104 km de Franca. O acidente foi registrado por câmeras de segurança no bairro Penha.
As imagens mostram um homem, de 33 anos, caminhando pela rua enquanto carregava nos braços uma criança de 3 anos. Ao lado dele estava uma mulher, de 44 anos. Em determinado momento, a caminhonete atinge as vítimas.
Com o impacto, o homem e a criança foram arremessados para a calçada. A mulher também foi atingida pelo veículo.
Vítimas foram socorridas
As três vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para a Santa Casa de Passos. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro.
A Polícia Militar de Minas Gerais realiza buscas para identificar e localizar o suspeito. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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