08 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA NAS RUAS

Polícia procura motorista que atropelou família e fugiu; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/WhatsApp GCN
Motorista fugiu do local e não prestou socorro às vitimas após o acidente
Motorista fugiu do local e não prestou socorro às vitimas após o acidente

A polícia procura o motorista de uma caminhonete que atropelou uma família e fugiu sem prestar socorro na madrugada desta sexta-feira, 8, em Passos, a 104 km de FrancaO acidente foi registrado por câmeras de segurança no bairro Penha.

As imagens mostram um homem, de 33 anos, caminhando pela rua enquanto carregava nos braços uma criança de 3 anos. Ao lado dele estava uma mulher, de 44 anos. Em determinado momento, a caminhonete atinge as vítimas.

Com o impacto, o homem e a criança foram arremessados para a calçada. A mulher também foi atingida pelo veículo.

Vítimas foram socorridas

As três vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para a Santa Casa de Passos. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar socorro.

A Polícia Militar de Minas Gerais realiza buscas para identificar e localizar o suspeito. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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