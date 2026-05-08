O Bom Prato de Franca terá um cardápio especial nesta sexta-feira, 8, em comemoração ao Dia das Mães. A unidade preparou refeições diferenciadas para atender a população que utiliza o programa, mantendo o valor simbólico de R$ 1.
Almoço terá pratos especiais
Mantendo a base tradicional de arroz e feijão, o almoço contará com acompanhamentos especiais.
Na unidade de Franca, serão servidos escalope à francesa, aligot de mandioquinha e salada agridoce. A sobremesa será mousse de pistache.
Segundo a diretora da Dicof (Diretoria de Combate à Fome), Rita Dalmaso, o programa prepara cardápios temáticos em datas comemorativas para proporcionar uma experiência diferenciada ao público atendido.
“Assim como nas demais datas comemorativas, o Bom Prato realiza todos os preparativos, desde a elaboração de um cardápio balanceado, sempre inspirado em pratos típicos de cada celebração. Além disso, o programa busca proporcionar um ambiente acolhedor aos frequentadores, tornando a experiência ainda mais especial e resgatando a dignidade de quem é atendido por essa importante política pública”, afirmou.
Atendimento começa pela manhã
As refeições serão servidas a partir das 10h30 para idosos e, às 11h, para o público geral.
A unidade do Bom Prato está localizada na rua General Carneiro, 1.317, no Centro de Franca.
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