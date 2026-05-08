O Bom Prato de Franca terá um cardápio especial nesta sexta-feira, 8, em comemoração ao Dia das Mães. A unidade preparou refeições diferenciadas para atender a população que utiliza o programa, mantendo o valor simbólico de R$ 1.

Almoço terá pratos especiais

Mantendo a base tradicional de arroz e feijão, o almoço contará com acompanhamentos especiais.

Na unidade de Franca, serão servidos escalope à francesa, aligot de mandioquinha e salada agridoce. A sobremesa será mousse de pistache.