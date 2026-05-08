Um homem de 37 anos foi baleado após invadir o Cemitério Municipal da Saudade, na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca, durante a madrugada desta sexta-feira, 8. Segundo a Polícia Militar, ele tentava furtar placas de bronze retiradas de túmulos quando entrou em confronto com o vigilante do local.

Tentativa de furto terminou em confronto

De acordo com o registro policial, a equipe da Polícia Militar, formada pelo cabo Denis e pelo soldado Wesley, foi acionada via Copom após denúncia de disparos de arma de fogo dentro do cemitério.

No local, os policiais fizeram contato com o vigilante, de 39 anos, que relatou ter surpreendido o suspeito praticando furto.