Um homem de 37 anos foi baleado após invadir o Cemitério Municipal da Saudade, na rua Simão Caleiro, no Centro de Franca, durante a madrugada desta sexta-feira, 8. Segundo a Polícia Militar, ele tentava furtar placas de bronze retiradas de túmulos quando entrou em confronto com o vigilante do local.
Tentativa de furto terminou em confronto
De acordo com o registro policial, a equipe da Polícia Militar, formada pelo cabo Denis e pelo soldado Wesley, foi acionada via Copom após denúncia de disparos de arma de fogo dentro do cemitério.
No local, os policiais fizeram contato com o vigilante, de 39 anos, que relatou ter surpreendido o suspeito praticando furto.
Segundo o relato, o homem carregava uma bolsa com placas de bronze retiradas de sepulturas. Ao perceber a aproximação do vigilante, ele teria reagido de forma agressiva.
Ainda conforme as informações, o suspeito arremessou uma das placas contra o funcionário e tentou atacá-lo com uma chave de fenda.
Suspeito foi atingido na mão e na perna
Diante da agressão, o vigilante efetuou dois disparos para se defender.
Os tiros atingiram o suspeito na mão e na perna, em regiões consideradas não vitais.
O homem foi identificado como Jônathan Neves da Silva, de 37 anos. Ele estava consciente durante o atendimento e recebeu socorro ainda no local.
Na sequência, foi encaminhado para a Santa Casa de Franca, onde permanece internado sob escolta policial.
Peças furtadas foram recuperadas
Segundo o boletim de ocorrência, as peças furtadas pertenciam aos túmulos de Lécio Lopes Figueiredo, Emília Gea Miras, José Carlos Rodrigues Alves Costa e Emma Brancalioni Marangoni.
O vigilante foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos e apresentou a arma utilizada na ocorrência, um revólver calibre .38, que possui registro regular e autorização legal para porte.
A área foi preservada para realização de perícia técnica.
O caso foi registrado e será investigado.
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