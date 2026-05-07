O Corpo de Bombeiros de Franca recebeu, nesta quinta-feira, 7, uma nova viatura de autossalvamento que será utilizada em operações de combate a incêndios e apoio a ocorrências de salvamento. A entrega ocorreu durante cerimônia no quartel da corporação, na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova, com a presença de autoridades municipais e militares.

O veículo, uma caminhonete JAC Hunter 4x4, foi entregue pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e passa a integrar a frota operacional da unidade. A expectativa é de ampliar a capacidade de resposta da corporação, principalmente em ocorrências de incêndio em áreas de vegetação.

A nova viatura conta com tanque de 600 litros de água, bomba de combate a incêndio, sistema de iluminação e rádio comunicador. O investimento total foi de R$ 249 mil.