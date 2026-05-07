O Corpo de Bombeiros de Franca recebeu, nesta quinta-feira, 7, uma nova viatura de autossalvamento que será utilizada em operações de combate a incêndios e apoio a ocorrências de salvamento. A entrega ocorreu durante cerimônia no quartel da corporação, na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova, com a presença de autoridades municipais e militares.
O veículo, uma caminhonete JAC Hunter 4x4, foi entregue pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e passa a integrar a frota operacional da unidade. A expectativa é de ampliar a capacidade de resposta da corporação, principalmente em ocorrências de incêndio em áreas de vegetação.
A nova viatura conta com tanque de 600 litros de água, bomba de combate a incêndio, sistema de iluminação e rádio comunicador. O investimento total foi de R$ 249 mil.
A aquisição foi viabilizada por meio de emendas impositivas da Câmara Municipal, que somaram R$ 390 mil. Parte dos recursos foi destinada à compra do veículo, enquanto o Governo do Estado complementou a estrutura com os equipamentos operacionais.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o reforço chega em um momento estratégico, especialmente com a aproximação do período de estiagem, quando aumenta o número de incêndios em áreas de vegetação.
“Hoje é um dia muito feliz aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Franca. Estamos realizando a entrega simbólica de uma viatura de autossalvamento, que auxilia em diversos tipos de atendimento, principalmente no combate a incêndios em áreas de vegetação. O veículo conta com um implemento com capacidade para 600 litros de água”, afirmou a capitã Sandra Bueno.
Homenagens a militares
A cerimônia também foi marcada por homenagens a integrantes da corporação. Bombeiros receberam medalhas de láurea em reconhecimento pelos serviços prestados e pelo destaque na atuação.
Foram condecorados com Láurea de 4º grau o soldado PM Tiago Alves de Sousa Fernandes; com Láurea de 3º grau, o 2º sargento PM Breno Lemos Mantovani; e com Láurea de 1º grau, o cabo PM Eduardo Donizete Pinho.
Militares veteranos também receberam certificados em agradecimento pela trajetória no Corpo de Bombeiros de Franca. Foram homenageados o 3º sargento PM José Élio Vieira e o 2º tenente PM Osni de Assis.
Reconhecimento a veterano
Um dos momentos de maior destaque da solenidade foi a homenagem ao ex-vereador e 2º tenente, PM Walmir de Sousa “Della Motta”, reconhecido por sua atuação na Polícia Militar e na vida pública.
Durante a cerimônia, a capitã Sandra Bueno leu uma homenagem destacando a trajetória do militar veterano. “Nesta data festiva, o Corpo de Bombeiros de Franca tem a honra de prestar uma singela e merecida homenagem ao 2º Tenente PM Walmir de Sousa Della Motta, veterano que serviu à Polícia Militar com galhardia e que construiu uma trajetória exemplar no Poder Legislativo do Município de Franca.”
A homenagem também ressaltou a contribuição do tenente para o fortalecimento da corporação por meio da destinação de recursos.
“Por meio de emendas impositivas e da liderança de importantes iniciativas, contribuiu diretamente para o fortalecimento da nossa Instituição e para a melhoria das condições de atendimento à população.”
Entre os destaques citados está a viabilização da reforma do quartel da Cidade Nova, realizada com a destinação de R$ 1.316.000,00.
“Na condição de Presidente da Câmara Municipal, acolheu as demandas da Corporação e destinou recursos que tornaram possível a concretização dessa importante obra.”
A cerimônia foi encerrada com discursos e apresentações, reunindo autoridades, militares e convidados em um momento de reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros em Franca.
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