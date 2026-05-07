07 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SOLENIDADE

Corpo de Bombeiros recebe nova viatura e homenageia militares

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Nova viatura, uma caminhonete JAC Hunter 4x4, conta com tanque com capacidade para 600 litros de água
Nova viatura, uma caminhonete JAC Hunter 4x4, conta com tanque com capacidade para 600 litros de água

O Corpo de Bombeiros de Franca recebeu, nesta quinta-feira, 7, uma nova viatura de autossalvamento que será utilizada em operações de combate a incêndios e apoio a ocorrências de salvamento. A entrega ocorreu durante cerimônia no quartel da corporação, na rua Santos Pereira, no bairro Cidade Nova, com a presença de autoridades municipais e militares.

O veículo, uma caminhonete JAC Hunter 4x4, foi entregue pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e passa a integrar a frota operacional da unidade. A expectativa é de ampliar a capacidade de resposta da corporação, principalmente em ocorrências de incêndio em áreas de vegetação.

A nova viatura conta com tanque de 600 litros de água, bomba de combate a incêndio, sistema de iluminação e rádio comunicador. O investimento total foi de R$ 249 mil.

A aquisição foi viabilizada por meio de emendas impositivas da Câmara Municipal, que somaram R$ 390 mil. Parte dos recursos foi destinada à compra do veículo, enquanto o Governo do Estado complementou a estrutura com os equipamentos operacionais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o reforço chega em um momento estratégico, especialmente com a aproximação do período de estiagem, quando aumenta o número de incêndios em áreas de vegetação.

“Hoje é um dia muito feliz aqui no quartel do Corpo de Bombeiros de Franca. Estamos realizando a entrega simbólica de uma viatura de autossalvamento, que auxilia em diversos tipos de atendimento, principalmente no combate a incêndios em áreas de vegetação. O veículo conta com um implemento com capacidade para 600 litros de água”, afirmou a capitã Sandra Bueno.

Homenagens a militares

A cerimônia também foi marcada por homenagens a integrantes da corporação. Bombeiros receberam medalhas de láurea em reconhecimento pelos serviços prestados e pelo destaque na atuação.

Foram condecorados com Láurea de 4º grau o soldado PM Tiago Alves de Sousa Fernandes; com Láurea de 3º grau, o 2º sargento PM Breno Lemos Mantovani; e com Láurea de 1º grau, o cabo PM Eduardo Donizete Pinho.

Militares veteranos também receberam certificados em agradecimento pela trajetória no Corpo de Bombeiros de Franca. Foram homenageados o 3º sargento PM José Élio Vieira e o 2º tenente PM Osni de Assis.

Reconhecimento a veterano

Um dos momentos de maior destaque da solenidade foi a homenagem ao ex-vereador e 2º tenente, PM Walmir de Sousa “Della Motta”, reconhecido por sua atuação na Polícia Militar e na vida pública.

Durante a cerimônia, a capitã Sandra Bueno leu uma homenagem destacando a trajetória do militar veterano. “Nesta data festiva, o Corpo de Bombeiros de Franca tem a honra de prestar uma singela e merecida homenagem ao 2º Tenente PM Walmir de Sousa Della Motta, veterano que serviu à Polícia Militar com galhardia e que construiu uma trajetória exemplar no Poder Legislativo do Município de Franca.”

A homenagem também ressaltou a contribuição do tenente para o fortalecimento da corporação por meio da destinação de recursos.

“Por meio de emendas impositivas e da liderança de importantes iniciativas, contribuiu diretamente para o fortalecimento da nossa Instituição e para a melhoria das condições de atendimento à população.”

Entre os destaques citados está a viabilização da reforma do quartel da Cidade Nova, realizada com a destinação de R$ 1.316.000,00.

“Na condição de Presidente da Câmara Municipal, acolheu as demandas da Corporação e destinou recursos que tornaram possível a concretização dessa importante obra.”

A cerimônia foi encerrada com discursos e apresentações, reunindo autoridades, militares e convidados em um momento de reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros em Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários