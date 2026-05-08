A Praça Barão, no Centro de Franca, receberá neste sábado, 9, uma programação especial gratuita em comemoração ao Dia das Mães. A ação será promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), das 10h às 13h, com atividades voltadas ao lazer, saúde e integração das famílias.

O evento não exige inscrição nem ingresso e contará com atrações como música ao vivo, plantio de mudas, degustação de café, distribuição de pipoca e algodão doce.

Na área da saúde, parceiros da Acif oferecerão aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a pele. Também haverá a Roleta Acif, com distribuição de brindes ao público.