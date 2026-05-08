A Praça Barão, no Centro de Franca, receberá neste sábado, 9, uma programação especial gratuita em comemoração ao Dia das Mães. A ação será promovida pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), das 10h às 13h, com atividades voltadas ao lazer, saúde e integração das famílias.
O evento não exige inscrição nem ingresso e contará com atrações como música ao vivo, plantio de mudas, degustação de café, distribuição de pipoca e algodão doce.
Na área da saúde, parceiros da Acif oferecerão aferição de pressão arterial e orientações sobre cuidados com a pele. Também haverá a Roleta Acif, com distribuição de brindes ao público.
Segundo o presidente da entidade, Fernando Rached Jorge, a proposta é valorizar a data e incentivar a presença das famílias no Centro da cidade.
“Queremos proporcionar um momento especial para as famílias, valorizando as mães e aproximando ainda mais a Acif da comunidade. Além de celebrar a data, a iniciativa também contribui para movimentar o comércio local e fortalecer a economia da cidade”, afirmou.
Além da programação na praça, o comércio de Franca terá horário especial de funcionamento neste fim de semana. Nesta sexta-feira, 8, as lojas funcionam das 9h às 22h. Já no sábado, véspera do Dia das Mães, o atendimento será das 9h às 18h.
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