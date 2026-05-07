A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com 79 vagas abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia por meio do programa Caminho para o Emprego. As primeiras turmas começam no dia 18 de maio, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência atualizado.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos para participar. Os cursos serão realizados na sede da escola, localizada na Rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.

Cursos disponíveis

O curso de Técnicas de Panificação abre o calendário e terá duas turmas disponíveis. A primeira oferece 13 vagas e será realizada entre 18 de maio e 24 de junho, das 13h30 às 17h30.