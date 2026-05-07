A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com 79 vagas abertas para cursos gratuitos na área de gastronomia por meio do programa Caminho para o Emprego. As primeiras turmas começam no dia 18 de maio, e as inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência atualizado.
Os interessados precisam ter mais de 18 anos para participar. Os cursos serão realizados na sede da escola, localizada na Rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.
Cursos disponíveis
O curso de Técnicas de Panificação abre o calendário e terá duas turmas disponíveis. A primeira oferece 13 vagas e será realizada entre 18 de maio e 24 de junho, das 13h30 às 17h30.
Já a segunda turma contará com 21 vagas, com aulas entre 25 de agosto e 1º de outubro, das 8h às 12h.
A formação aborda conteúdos relacionados às boas práticas em serviços de alimentação, incluindo contaminação cruzada, descarte de resíduos e multiplicação de micro-organismos. O curso também inclui técnicas de produção, tipos de fermento, utilização de equipamentos e finalização de pães e derivados.
Pizza artesanal e confeitaria
Para quem deseja atuar na produção de pizzas artesanais, o programa oferece 23 vagas em curso com início em 6 de outubro e término no dia 22 do mesmo mês. As aulas serão realizadas das 8h às 12h.
O cronograma será encerrado com o curso de Bolos e Tortas Doces, que disponibiliza 22 vagas. As aulas acontecem entre 1º e 16 de dezembro, das 13h às 17h.
Inscrições
As matrículas são feitas exclusivamente de forma presencial na Escola Municipal Profissionalizante. Os candidatos devem comparecer ao local com documentos pessoais e comprovante de residência atualizado.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590 ou pelo site da Prefeitura.
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