Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e suspeita de uso de documento falso durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, realizada nesta quinta-feira, 7, no Jardim Bonsucesso. A ação ocorreu após investigação baseada em denúncia anônima sobre movimentação suspeita em uma residência do bairro.
Segundo a Polícia Civil, durante o monitoramento do imóvel os investigadores identificaram fluxo considerado típico do tráfico de drogas, além da atuação de olheiros e da instalação de câmeras de segurança para dificultar a ação policial.
Com as informações reunidas, a Justiça expediu mandado de busca e apreensão para o endereço.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais abordaram a esposa do investigado ao chegarem ao imóvel, para evitar possível destruição de provas. Ainda conforme a polícia, a mulher alertou o suspeito sobre a presença da equipe, o que levou os agentes a utilizarem um aríete para romper o portão da residência, que possuía travas reforçadas.
O homem foi localizado e detido no corredor da casa.
Drogas e materiais do tráfico
Em buscas realizadas em um terreno vizinho, os investigadores encontraram uma mochila que, segundo a polícia, teria sido arremessada pelo suspeito. Dentro dela, foram apreendidos 123 gramas de crack, distribuídos em 215 pedras e fragmentos, além de 12 gramas de maconha.
Também foram localizados uma balança de precisão, diversos eppendorfs vazios, sacos plásticos, gilete, bicarbonato de sódio e dois cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Conforme a Polícia Civil, um dos cadernos continha até uma receita para preparo de crack.
Além dos entorpecentes, três celulares e dois veículos foram apreendidos durante a operação.
Suspeita de documento falso
Os policiais também encontraram uma cópia física de um processo judicial da Comarca de Luz, em Minas Gerais, em nome do investigado.
De acordo com relato atribuído ao próprio suspeito pela polícia, o documento seria falso e teria sido obtido por meio de um advogado para que familiares pudessem apresentá-lo e alegar que ele estaria preso, dificultando sua localização.
O homem foi encaminhado à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas.
A Polícia Civil informou que cópias do caso serão enviadas para Minas Gerais, onde será apurada a suspeita de falsificação de documento público.
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