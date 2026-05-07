Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e suspeita de uso de documento falso durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, realizada nesta quinta-feira, 7, no Jardim Bonsucesso. A ação ocorreu após investigação baseada em denúncia anônima sobre movimentação suspeita em uma residência do bairro.

Segundo a Polícia Civil, durante o monitoramento do imóvel os investigadores identificaram fluxo considerado típico do tráfico de drogas, além da atuação de olheiros e da instalação de câmeras de segurança para dificultar a ação policial.

Com as informações reunidas, a Justiça expediu mandado de busca e apreensão para o endereço.