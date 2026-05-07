Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, realizada nesta quinta-feira, 7, em imóveis ligados a suspeitos de atuação no Parque do Horto, na região Norte da cidade. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça após investigações sobre um suposto esquema criminoso na região.
Segundo a Polícia Civil, as apurações identificaram que um dos investigados, apontado pelas iniciais H.M.S., exerceria papel de liderança no tráfico de drogas no bairro. Durante o monitoramento, os policiais observaram movimentações consideradas suspeitas e o uso de diferentes endereços supostamente ligados à atividade criminosa.
Com base nas investigações, equipes da Dise, com apoio da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca, cumpriram mandados em quatro imóveis.
Drogas e materiais apreendidos
Durante as diligências, os policiais localizaram, dentro de um veículo estacionado na residência de um dos investigados, três porções de maconha, um rádio comunicador e dinheiro em espécie. Na garagem do imóvel, também foi encontrada uma balança de precisão, geralmente utilizada para o fracionamento de entorpecentes.
Em outro endereço, ligado à mãe de um dos suspeitos, onde estava o irmão dele, identificado como J.P.M.S., de 18 anos, os agentes apreenderam mais duas porções de maconha e materiais utilizados para embalar drogas, como sacos do tipo zip lock e eppendorfs.
De acordo com a Polícia Civil, uma análise preliminar indicou que as embalagens encontradas com o jovem preso eram semelhantes às localizadas no carro do outro investigado, reforçando a suspeita de associação entre os dois.
Investigação continua
Diante das evidências, J.P.M.S. foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Já o irmão, apontado como líder do esquema, não foi localizado durante a operação e acabou indiciado de forma indireta. As investigações prosseguem para localizar o suspeito e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo na região.
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