Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, realizada nesta quinta-feira, 7, em imóveis ligados a suspeitos de atuação no Parque do Horto, na região Norte da cidade. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça após investigações sobre um suposto esquema criminoso na região.

Segundo a Polícia Civil, as apurações identificaram que um dos investigados, apontado pelas iniciais H.M.S., exerceria papel de liderança no tráfico de drogas no bairro. Durante o monitoramento, os policiais observaram movimentações consideradas suspeitas e o uso de diferentes endereços supostamente ligados à atividade criminosa.

Com base nas investigações, equipes da Dise, com apoio da equipe K9 da Delegacia Seccional de Polícia de Franca, cumpriram mandados em quatro imóveis.

Drogas e materiais apreendidos