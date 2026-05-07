Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 6, em Ituverava. A captura ocorreu após intensificação do patrulhamento preventivo realizado pelos policiais, que já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.
Segundo a Polícia Militar, durante a operação os agentes localizaram o homem no momento em que ele desembarcava de um veículo em frente à própria casa.
Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a existência do mandado judicial expedido contra o suspeito.
Captura formalizada
Após a detenção, o homem foi encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a captura foi formalizada pela autoridade policial de plantão.
Depois do registro da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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