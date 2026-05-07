Um homem procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar na noite dessa quarta-feira, 6, em Ituverava. A captura ocorreu após intensificação do patrulhamento preventivo realizado pelos policiais, que já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Segundo a Polícia Militar, durante a operação os agentes localizaram o homem no momento em que ele desembarcava de um veículo em frente à própria casa.

Os policiais realizaram a abordagem e confirmaram a existência do mandado judicial expedido contra o suspeito.

Captura formalizada